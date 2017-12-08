Türkiye Kudüs için ayakta

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ABD'nin skandal kararı sonrası tüm Türkiye ayakta. Millet Kudüs'e sahip çıktı, sabaha kadar meydanlara aktı. Türkiye'nin birçok noktasında protesto ve Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.
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abi biz bu arada afrin operasyonunu başlatmamız lazım bizim için en önemli konu amerika bizi oyalıyor farkındamısınız
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