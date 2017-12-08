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Türkiye Kudüs için ayakta

07 Aralık 2017, Perşembe
ABD'nin skandal kararı sonrası tüm Türkiye ayakta. Millet Kudüs'e sahip çıktı, sabaha kadar meydanlara aktı. Türkiye'nin birçok noktasında protesto ve Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

abi biz bu arada afrin operasyonunu başlatmamız lazım bizim için en önemli konu amerika bizi oyalıyor farkındamısınız

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.12.2017 15:39
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