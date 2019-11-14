Türkiye İzlanda Canlı anlatım İzle |Türkiye İzlanda canlı skor maç kaç kaç 14.11.2019 17:24

A Milli Takım, EURO 2020 elemelerinde yoluna dolu tam gaz kesmeden devam ediyor. Türkiye ile İzlanda 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Türkiye İzlanda maçının CANLI anlatımını taraftarlar takvim.com.tr sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

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Türkiye İzlanda Canlı İzle... A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında bugün saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda İzlanda ile mücadele edecek. Milliler, İzlanda ile beraberlik halinde bile, Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Ay-yıldızlıların liderlikteki rakibi Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek.

5. AVRUPA ŞAMPİYONASI YÜKLENİYOR

A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkması halinde tarihinde 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak. Milli Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampiyonada boy göstermişti.

MİLLİLERİN 577. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Arnavutluk karşılaşması ile birlikte 577. kez sahaya çıkacak. Milliler, 96 yıllık tarihinde 305'i resmi, 271'i özel 576 maçta, 1'i hükmen olmak üzere 220 galibiyet alırken, 222 kez rakiplerine mağlup oldu. 134 mücadelede ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda 761 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 823 gole engel olmadı.

13. RANDEVU

Milli Takım, İzlanda ile bugüne kadar 12 kez karşılaştı. 11'i resmi, 1'i özel olmak üzere oynanan karşılaşmalarda ay-yıldızlılar, rakibini 2 kez mağlup etti. 8 kez İzlanda'ya mağlup olan Milliler, 2 kez de berabere kaldı. İki takım arasında son olarak H Grubu'nun dördüncü maçında 11 Haziran'da oynanan müsabakayı Türkiye 2-1 kaybetmişti.

ŞENOL GÜNEŞ'İN 61. MİLLİ HEYECANI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ay-yıldızlı takım ile bugüne kadar 60 karşılaşmada görev yaptı. Söz konusu müsabakalarda Güneş'in öğrencileri 31 kez galibiyet sevinci yaşarken, 14 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı. Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol atarken, kalesinde 54 gol gördü.

DÜDÜK, ANTHONY TAYLOR'DA

Türkiye - İzlanda karşılaşmasını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Anthony Taylor yönetecek. Taylor'ın yardımcılıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Stuart Attwell olacak.