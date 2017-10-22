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'Türkiye güzel bir yarına uyanacak'

21 Ekim 2017, Cumartesi
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı , 2023 gençlik şurası açık oturumunda öğrencilerin sorularını cevapladı... Bakan Albayrak'ın gündeminde enerjide yerli üretim ve yapay zeka vardı.
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