'Türkiye güzel bir yarına uyanacak'

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2023 gençlik şurası açık oturumunda öğrencilerin sorularını cevapladı... Bakan Albayrak'ın gündeminde enerjide yerli üretim ve yapay zeka vardı.
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