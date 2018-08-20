Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti 20 Ağustos 2018, Pazartesi

Türkiye ABD'nin hukuksuz yaptırım kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Dünya Ticaret Örgütü'nce yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin çelik ve alimünyum konusunda aldığı ilave vergi kararını şikayette bulundu" denildi. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali Türkiye'nin başvurusunu ve sürecin nasıl işleyeceğini A Haber canlı yayınında anlattı