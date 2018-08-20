Türkiye ABD'nin hukuksuz yaptırım kararını Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti. Dünya Ticaret Örgütü'nce yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD'nin çelik ve alimünyum konusunda aldığı ilave vergi kararını şikayette bulundu" denildi. A News Haber Koordinatörü Orhan Sali Türkiye'nin başvurusunu ve sürecin nasıl işleyeceğini A Haber canlı yayınında anlattı
Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti20 Ağustos 2018, Pazartesi
- Türkiye ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
- Arafat'ta vakfe duası
- FETÖ'cü Kerim Balcı'dan takiyyenin kralı!
- Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
- Mekke'de şiddetli fırtına ve yağmur nedeniyle Kabe'nin örtüsü açıldı
- Ve Donald Trump hakkında teşhis konuldu: İşte yakalandığı büyük hastalık...
- ABD Andrew Brunson ve 20 ajanının peşinde!
- İngiliz medyasından Ajan Brunson iddiası!
- Taksim'de kavga! Kafasında şişe kırdılar
- Başkan Erdoğan oyunu kullandı
- Kongre sonrası Başkan Erdoğan’a anlamlı hediye
- AK Parti'nin yeni MKYK'sı belli oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.