Türk Telekom'dan 15 Temmuz reklamı 12 Temmuz 2018, Perşembe

Türk Telekom, Türkiye tarihinde yaşanan kırılım noktalarının hatırlatıldığı ve bu dönemlerde teknolojinin oynadığı rolün vurgulandığı çarpıcı bir film yapıldı.

MİLLİ İRADENİN SESİ

Türk Telekom, etkili bir kurguyla sunduğu filmde; kurulduğu günden bu yana yani tam 178 yıldır ülke tarihinde yaşanan her türlü zorlukta milli iradenin sadece yanında değil, sesi olduğunu da vurguladı.

TÜRK TELEKOM 178 YILDIR TÜRKİYE'YE HİZMET VERİYOR

Bu yıl 178. yılını kutlayan ve teknolojinin en büyük destekçisi olan Türk Telekom, halkın gücünden aldığı destekle 178 yıldır Türkiye'ye hizmet ediyor.

15 TEMMUZ'A VURGU YAPILIYOR

1855 Kırım Limanı'nda denize kablo bırakılmasıyla başlayan filmde de telgrafla yapılan haberleşmeye, 1915 Çanakkale Savaşı'nda posta hizmetlerine, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı öncesi yani 1970'lerdeki elle bağlanan telefona ve 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında çağımızın en güçlü iletişim araçlarından mobil ses ve internet sayesinde yaşananlara vurgu yapılıyor.