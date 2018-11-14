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Türk Tabipler Birliği'nin hedefi şehir hastaneleri

14 Kasım 2018, Çarşamba

Türk Tabipler Birliği, şehir hastanelerinin Türkiye'de sağlık sisteminin sonu olacağına inanıyor.


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