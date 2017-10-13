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Türk polisi Canik marka silah kullanacak

12 Ekim 2017, Perşembe
ABD ve Türkiye arasında gerilimin artmasıyl birlikte Güvenlik Teşkilatı ABD marka silah kullanmayı bıraktı. Polis Teşkilatı Canik marka silah kullanacak. İşte Canik...
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