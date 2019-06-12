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Türk Kızılay’ından Esra Erol’a Platin Madalya! Esra Erol, 20.000’den fazla çocuğun yüzünü güldürdü!

12.06.2019 17:27

Esra Erol, binlerce çocuğun yüzünü güldürdü. Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol, iyilikte de rekor kırmaya devam ediyor. Türk Kızılay’ın, 151. yaşını kutladığı gecede, “Esra Erol Kolide Ne Var” kampanyasıyla “Platin Madalya” ile ödüllendirildi.


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