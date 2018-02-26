Türk bilim insanlarından çığır açan buluş!

Bu cihazla artık 2 dakika 16 saniye gibi kısa bir süre içinde beyin kanaması teşhis edilebilecek. Teknoloji harikası bu sistem, Türk bilim adamlarının eseri. İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Elektronik Fakültesi'nde bir yılda geliştirilen cihazın bir de oluşum hikayesi var. Çalışmanın mimarı, Prof. Dr. İbrahim Akduman 3 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Ama kanama, ambulansta geçen sürede tespit edilemedi. Akduman'a, yoğun bakım sürecinde de, sekiz saatte bir tomografi çekildi. Profesör Akduman, kendi yaşadığı süreçten yola çıkarak başlattı çalışmayı... İşte detaylar...
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Saygıdeğer Hocam işin teorisine oldukça hakim, derslerde karmaşık formülleri ezbere tahtaya yazabilen kendini çok iyi yetiştirmiş ve çok genç yaşta profesör olmuş bir hocadır. 2002 yılında kendisinden Elektromanyetik Alan Teorisi dersi almıştım. Bu başarısı kesinlikle tesadüf değil. Üst düzey bir bilim insanı olduğu kadar mütavızıdır da kendisi. Kendisinden daha nice buluşlar ve çalışmalar bekliyoruz. Saygılar.
Çok güzel Allah razı olsun milletimizin bir ferdi olarak üniversitelerimizin elektrik elektronik fakülteleri ile sağlık kuruluşlarımızın işbirliği sayesinde ülkemizin bütün sağlık kuruluşlarında hem teşhisleri kolay yapmak hem de bir çok hastalıkta keserek ameliyatın yerine kesmeden veya daha az kesi ile kolayca işlemi tamamlayabilen teknik aletler geliştirilebilir diye düşünüyorum..
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