Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alanda bulunan mağarada saklandıkları belirlenen ve 6 kişi oldukları tahmin edilen terör örgütü PKK mensupları, güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Etkisiz hale getirilen teröristlerin olduğu çatışma nedeniyle bölgeye, takviye birlikler gönderildi. Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında kalan sarp ve kayalık alanda faaliyet yürüten güvenlik güçleri, mağarada 6 kişi oldukları tahmin edilen PKK'lı terörist grubunun saklandığını belirledi. Güvenlik güçlerinin "Teslim ol" çağrısında bulunduğu teröristler, ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Çatışmada Özel Hareket ekipleri, bazı teröristleri etkisiz hale getirdi. Terör örgütü PKK'nın sözde 'üst düzey sorumlusu'nun da saklandığı belirtilen mağaranın çevresi, karadan ve havadan takviye olarak gönderilen birliklerle kuşatıldı. Operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.
Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon14 Aralık 2018, Cuma
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