Tunceli'nin Nazımiye İlçesi kırsalında yapılan operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan güvenlik güçleri 5'ini ölü olarak ele geçirdi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"02 Kasım 2017 Tarihinde İlimiz Nazımiye İlçesi Kırsalında Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan operasyonda, terör örgütü mensupları ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 5 erörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir"denildi.
Açıklamada terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü kaydedildi.
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