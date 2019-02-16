Tüm dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi Zirvesi'nin ardından önce judo yaptı ardından buz hokeyi maçında rakibi ile kıyasıya mücadele etti.
Tüm dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor16.02.2019 10:56
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