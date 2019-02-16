Haberler Web TV Tüm dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

Tüm dünya Putin'i nakavt eden kadını konuşuyor

16.02.2019 10:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi Zirvesi'nin ardından önce judo yaptı ardından buz hokeyi maçında rakibi ile kıyasıya mücadele etti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları