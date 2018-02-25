TSK'dan Raco Dağına yoğun bombardıman

Zeytin Dalı harekatı kapsamında Raco Dağında yuvalanan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından çoklu namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve obüslerle bombalanırken, helikopterle de mermi yağmuruna tutuldu. TSK tarafından yürütülen Zeytin Dalı harekatı başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Akşam saatlerinde Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Raco Dağında yuvalanan PKK/YPG ve PYD'li teröristler tarafından atılan roket boş bir alana düştü. Yerleri tespit edilen teröristlere TSK misliyle karşılık verdi. Önce obüslerle top atışına tutulan teröristlere daha sonra ÇNRA atışı yapıldı. Hemen ardından havalanan TSK'ye ait helikopterlerden teröristlere mermi yağdırıldı. Yaşanan çatışma anları kameralara saniye saniye yansıdı.
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