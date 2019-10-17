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Trump'ın sızdırılan mektubuyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama |Video

17.10.2019 13:56

İletişim Başkanlığından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan'a yazdığı iddia edilen mektubun sızdırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Rahatsız edici bir olay, yanıtı Barış Pınarı Harekatı ile verilmiştir" denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.


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