Trump'ın sızdırılan mektubuyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama |Video

İletişim Başkanlığından ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan'a yazdığı iddia edilen mektubun sızdırılmasıyla ilgili açıklama geldi. Açıklamada "Rahatsız edici bir olay, yanıtı Barış Pınarı Harekatı ile verilmiştir" denildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri canlı yayında aktardı.
Trump'ın sızdırılan mektubuyla ilgili İletişim Başkanlığından açıklama |Video17.10.2019 13:56
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