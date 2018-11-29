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Trafikte yumruk ve şemsiyeli kavga

29 Kasım 2018, Perşembe

Bursa'da iki araç sürücüsünün trafikte yol verme yüzünden başlayan tartışması herkesin gözü önünde yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. O anlar ise bir vatandaş tarafından an be an kaydedildi.


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