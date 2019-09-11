Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanın ikinci bölümünde yapılan çift kale maçta ikili mücadele sırasında Ekuban ve Fernandes sakatlık yaşadı. Uzun süre tedavileri yapılan oyunculardan Fernandes, sekerek sahayı terk ederken, Ekuban ise sol ayak bileği sarılı şekilde takım arkadaşlarının yardımıyla sahadan ayrıldı. Sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Ekuban'ın sahalardan 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Trabzonspor'da sakatlık şoku! Ekuban ve Fernandes...11.09.2019 21:04
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