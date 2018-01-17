Yol Durumu

Trabzon'da düşen uçakla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

17 Ocak 2018, Çarşamba
Trabzon'da geçtiğimiz haftasonu pistten çıkarak uçuruma düşen Pegasus Havayolları'na ait uçağı düşüşüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde denizden uçağa yaklaşan kişilerin "Sesimi duyan var mı?" şeklinde bağırdıkları duyuldu. İşte o görüntüler...
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