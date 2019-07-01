TOKİ'nin İstanbul çekilişine yoğun ilgi! (Video) 01.07.2019 15:32

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 50 bin konut projesinin İstanbul için kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ tarafından İstanbul Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde inşa edilecek konutların hak sahipleri noter huzurunda çekilen kurayla belirlendi. TOKİ 50 bin konut projesinin İstanbul Tuzla için noter huzurunda yapılan kura çekilişinde izdiham yaşandı.