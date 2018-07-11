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Tokat'ta 3,5 yaşındaki Evrim kayboldu

10 Temmuz 2018, Salı

Tokat'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

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