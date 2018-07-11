Tokat'ta 3,5 yaşındaki Evrim kayboldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde, sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'tan haber alınamıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Tokat'ta 3,5 yaşındaki Evrim kayboldu10 Temmuz 2018, Salı
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