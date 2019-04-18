Türk Hava Yolları (THY), yolcu memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği 'yabancı kabin memuru istihdamı projesi' kapsamında Kolombiyalı 31, Mauritiuslu 25, Litvanyalı 3 ve Ukraynalı 1 kabin memurunu işe başlattı. Mesleki eğitimlerini tamamlayan yabancı kabin memurları, üniformalarını giydi.
THY'nin "Yabancı kabin memurları" üniformalarını giydi18.04.2019 14:51
- THY'nin "Yabancı kabin memurları" üniformalarını giydi
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