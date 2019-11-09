THY'den Atatürk'e özel video! #BöyleGüzelMaviGörmedik 09.11.2019 13:00

Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı. Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik!" ifadelerine yer verildi.

THY, Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.

Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik." ifadelerine yer verildi.