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THY'den açıklama! O seferler iptal

13.02.2019 09:31

Ocak’ta 5.7 milyon kişi THY ile uçtu. İlker Aycı, ‘Yıla yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak sevindirici’ dedi.


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