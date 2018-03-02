Yol Durumu

THY uçakları donmaya karşın böyle hazırlandı

01 Mart 2018, Perşembe

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde aksamaya neden olmadı. Uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkandı. Pistlere buzlanmayı engelleyen sıvı döküldü. Seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

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