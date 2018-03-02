THY uçakları donmaya karşın böyle hazırlandı

İstanbul'da etkili olan kar yağışı Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde aksamaya neden olmadı. Uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkandı. Pistlere buzlanmayı engelleyen sıvı döküldü. Seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.
THY uçakları donmaya karşın böyle hazırlandı01 Mart 2018, Perşembe
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