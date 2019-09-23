Thomas Cook resmen iflas ettiğini duyurdu! Thomas Cook neden iflas etti? 23.09.2019 20:20

Havayolu ve seyahat şirketi Thomas Cook resmen iflas ettiğini duyurdu. Thomas Cook şirketinin batmasıyla birlikte 9 bini İngiltere olmak üzere 22 bin kişinin işlerini kaybetme tehlikesinin olduğu belirtiliyor. İflas duyurusunun ardından Thomas Cook neden battı sorusu merakla araştırılıyor. Peki, Thomas Cook neden iflas etti? İşte o sorunun yanıtı...

178 yıllık şirketin batışı, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yere, Thomas Cook ile tatile giden İngiliz vatandaşlarının ülkeye geri getirilmesi için, barış dönemlerindeki en büyük geri dönüş operasyonlarından birini başlattı.

"Operation Matterhorn" adı verilen operasyonla 150 binden fazla İngiliz tatilcinin ülkelerine geri getirilmesi amaçlanıyor. Dünden itibaren tatil noktalarına boş uçaklar gönderilmeye başlanmıştı.

Thomas Cook'un Genel Müdürü Peter Fankhauser, şirketin batışının "büyük üzüntü yarattığını" söyledi. Tur operatörünün batışıyla, 9 bini İngiltere olmak üzere, 22 bin kişi işlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

CAA'den yapılan açıklamada "Thomas Cook ile yapılan, uçuşlar ve oteller de dahil tüm rezervasyonlar iptal edildi. Bu kadar uzun bir tarihe sahip bir şirketin faaliyetlerin son vermesi müşterileri ve çalışanları için üzücü ve düşüncelerimiz bu haberden etkilenenlerle birlikte" denili.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, şirketin batışının "çalışanları ve tatilciler için üzücü bir haber olduğunu" söylerken, tatilcilere insanları evlerine getirmekle görevli şirket çalışanlarına anlayışlı davranma" çağrısı yaptı.

YOLCULAR, ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

İflasını açıklayan, dünya turizm devlerinden Thomas Cook'un Antalya Havalimanı'ndaki operasyonları devam ediyor. Antalya Havalimanı Thomas Cook ofisi yetkilileri, yaptıkları açıklamada uçuşların sürdüğünü, Almanya ve İngiltere ayağında sorun olmadığını kaydetti. Mağdur edildikleri öne sürülen yolcuların ise kendi talepleri üzerine kısa süreli beklemenin ardından direkt uçuşlarla farklı hava yolu şirketleri aracılığıyla ülkelerine gönderildiği açıklandı.

Firma yetkilileri; uçuşların devam ettiğini, Antalya'ya gelen turistlerin havalimanında karşılandığını, isteyen turistlerin otellerine, geri dönmeyi tercih edenlerin de yine en yakın uçuş saatlerinde ülkelerine gönderildiğini dile getirdi.

Öte yandan tatil için Antalya'ya Thomas Cook aracılığıyla gelen turistlerin büyük bölümü, programını bozmazken, bazı yolcular ise iflas haberlerinin ardından endişeye kapılarak, geri dönmeyi tercih etti.



HAVALİMANINDA KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Konuyla ilgili Antalya Valiliği tarafından da açıklama yapıldı. Açıklamada, Türkiye'ye ve özellikle Antalya'ya binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflas etmesi üzerine, bu operatörle şehre gelen çok sayıda misafirin mağduriyet yaşama ihtimalinin doğduğu belirtildi. Muhtemel mağduriyetlerin yaşanmaması ve tatilcilerin sağ salim ülkelerine dönebilmesi için Antalya Valiliği'nce kriz merkezi oluşturulduğu kaydedildi. Açıklamada, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş başkanlığında kurulan kriz masasında; Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği, İngiltere Antalya Konsolosluğu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB), Alanya Turistik Otelciler Birliği (ALTİD) ve Manavgat Turistik Otelciler Birliği (MATSOB) yetkililerinin de yer aldığı vurgulandı.

Kriz merkezinin Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği Bürosu'nda takipte olacağı ve süreç tamamlanıncaya kadar herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, söz konusu Thomas Cook Tur Operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmelerimiz ve şehrimize gelen misafirlerimizin durumları valiliğimizce titizlikle takip edilmektedir" denildi.