Eskişehirspor, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlarken, bu kez de haciz şoku yaşadı. Eski bir çalışan 90 bin liralık alacağına karşın kulübün spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlarını haczetti.
TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a haciz şoku22.08.2019 20:43
- Orman yangınları ile ilgili oluşturulmak istenen algı operasyonuna belgeli yanıt! İşte iddialar ve gerçekler...
- Terör örgütü PKK'ya "Kıran" darbesi! İnlerine girildi
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sana bu bayrağı tanıtacağız
- TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a haciz şoku
- Son dakika: Diyarbakır’da terör yandaşlarından hain saldırı! Yolcu otobüsünü böyle ateşe verdiler
- İzmir'de uyuşturucu operasyonu! 600 kilogram skunk ele geçirildi
- Antalya'da CHP'li belediyeden Sultan Abdülhamit Han'a büyük saygısızlık
- Kayyumu protesto etmek isteyen HDP'lilerden skandal! Hem hırsızlar hem de arsız...
- Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sağanak uyarısı
- Van Valiliği paylaştı! Polise demir tabure attığı anın videosu
- CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'deki işçi kıyımına protesto
- Provokatörler sahada! Kayyum atamasına destek verdi, otomobili kundaklandı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.