TFF 1’nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor’a haciz şoku 22.08.2019 20:43

Eskişehirspor, mali kriz ve transfer yasağının yanı sıra lige -6 puanla başlarken, bu kez de haciz şoku yaşadı. Eski bir çalışan 90 bin liralık alacağına karşın kulübün spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlarını haczetti.