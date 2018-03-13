Teröristlerin kulesi böyle imha edildi

TSK'nın Afrin'de devam ettirdiği operasyonda teröristlere nefes aldırılmıyor. Yer altındaki tünelleri keşfedip imha eden birlikler, Afrin merkez yakınlarındaki gözetleme kulelerini de bombaladı.
Teröristlerin kulesi böyle imha edildi13 Mart 2018, Salı
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