Haberler Web TV Teröristler korkudan bunu da yaptı! Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı

Teröristler korkudan bunu da yaptı! Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı

17.10.2019 19:54

Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı devam ederken, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan terör örgütü işgalindeki Zor Mağar köyüne Rusya Federasyonu bayrağı asıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları