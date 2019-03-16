Terörist Brenton Tarrant ile ilgili Türk yetkiliden A Haber'e özel açıklama 16.03.2019 17:48

Yeni Zelanda'da camiye saldırıp 49 Müslümanı katleden Brenton Tarrant'ın daha önce Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Teröristin 17-20 Mart 2016 ve 13 Eylül - 25 Ekim 2016 tarihlerinde Türkiye'de kaldığı belirlendi. Teröristin 2016 yılında Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Sırbistan ve Karabağ'ı da ziyaret ettiğini açıkladı.