Terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'de ele geçen mevzileri görüntülendi

Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler dikkat çekti. Görüntülere, üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller, nöbet noktaları ve yataklar yansıdı.
Mehmetçik'in Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ele geçirdiği PYD/PKK'lı teröristlerce yapılan betonarme ve çukur mevziler dikkat çekti. Görüntülere, üstü kapalı yaklaşık 20 metre uzunluğundaki tüneller, nöbet noktaları ve yataklar yansıdı.
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