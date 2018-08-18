TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu 18 Ağustos 2018, Cumartesi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.