Yol Durumu

TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

18 Ağustos 2018, Cumartesi

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.

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