TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde yoğunluğa yol açarken, bölgede etkili olan yağmur da ulaşımı yavaşlattı.
TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu18 Ağustos 2018, Cumartesi
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