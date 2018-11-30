Haberler Web TV TEM'i kilitleyen kaza! Şaha kalktı

TEM'i kilitleyen kaza! Şaha kalktı

30 Kasım 2018, Cuma

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Araçlardan biri diğer aracın üzerinde adeta şaha kalktı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları