TEM'i kilitleyen kaza! Şaha kalktı

TEM Otoyolu Metris mevkiinde 7 araç birbirine girdi. Araçlardan biri diğer aracın üzerinde adeta şaha kalktı.
TEM'i kilitleyen kaza! Şaha kalktı30 Kasım 2018, Cuma
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