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TEM'de TIR yangını (VİDEO)

16.09.2019 17:46

Büyükçekmece TEM otoyolunun Hadımköy istikametine seyir halinde olan bir TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda bir TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hadımköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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