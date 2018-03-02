Yol Durumu

TEM'de feci kaza

01 Mart 2018, Perşembe

TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii’nde bir araç yayaya çarptı. TEM Otoyolu trafiği tamamen dururken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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