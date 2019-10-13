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Tel Abyad minarelerinde tekbir ve ezan sesleri

13.10.2019 22:53

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezine giren SMO askerleri tarafından bölgede sevinç gösterileri gerçekleştirildi. Minarelerden yayılan tekbir ve ezan sesleri Akçakale'den duyuldu.


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