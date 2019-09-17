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TEKNOFEST 2019'da nefes kesen anlar! ATAK helikopterlerinden harmandalı gösterisi (Video)

17.09.2019 14:19

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapılarını açtı. 22 Eylül tarihine kadar meraklılarını ağırlayacak olan TEKNOFEST'in ilk gününde festival kapsamında yapılan etkinlikler çerçevesinde ATAK helikopterleri tarafından harmandalı gösterisi gerçekleştirildi. İşte ATAK helikopterlerinin harmandalı gösterisi...


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