Tekirdağ'da silahlı baskın! Kayınbiraderinin fabrikasına girip kurşun yağdırdı 16.10.2019 21:13

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Muammer S., boşanma davası açıp, evini terk eden eşinin kardeşine ait tekstil fabrikasını tabanca ile basarak, rastgele ateş açtı. Fabrika çalışanlarının büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmazken Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.