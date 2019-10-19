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Tekirdağ'da feci kaza anı güvenlik kamerasında! Otomobil yol kenarında bekleyenlere çarptı: 1 ölü

19.10.2019 20:55

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde yol kenarında arkadaşıyla beklerken bir otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti. Arkadaşı gözleri önünde ölen kamyon şoförü kazayı anlattı.


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