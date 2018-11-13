Tekirdağ'da Atatürk Anıtı'na baltalı saldırı 13 Kasım 2018, Salı

Tekirdağ Çorlu'da henüz kimliği bilinmeyen çarşaflı bir kadın üzerinde taşıdığı baltayı çıkararak Atatürk Anıtı'na saldırdı. Son dönemde yaşananların 28 Şubat süreci öncesinde tezgahlanan oyunlara benzerliği dikkat çekerken, "provokasyon düğmesine kim bastı?" sorusunu akıllara getirdi.