Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki otogarın kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi.
Tekirdağ otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var09 Ocak 2019, Çarşamba
- Tekirdağ otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var
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