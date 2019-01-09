Tekirdağ otogarında patlama! Ölü ve yaralılar var 09 Ocak 2019, Çarşamba

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki otogarın kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. Patlama sonucunda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu bilgisi verildi.