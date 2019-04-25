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TBMM'ye saldırıdan aranıyordu! Sınırda yakalandı...

25.04.2019 18:19

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için hazırlık yaparken yakalanan, 15 Temmuz darbe girişiminde 'TBMM’yi ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan arandığı belirlenen R.K., tutuklandı.


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