Tayland'da 3 metrelik piton tuvalette saklandığı evin sahibini cinsel organından ısırdı 10 Kasım 2018, Cumartesi

Bangkok'ta 45 yaşında bir adam evinin tuvaletinde 3 metrelik bir piton tarafından cinsel organından ısırıldı. CİNSEL ORGANINA 15 DİKİŞ ATILDI Yerel basında yer alan haberlere göre, hastaneye kaldırılan adamın cinsel organına 15 dikiş atıldı. Pitonun saldırısına uğrayan adam, "Cinsel organımda bir acı hissettim. Yılanı fark ettiğimde içgüdüsel olarak onu iki elimle tuttum. Böylece ondan kurtuldum" ifadelerini kullandı.