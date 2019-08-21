Taşlı sopalı beşik kertmesi kavgası kamerada: 9 yaralı, 18 gözaltı 21.08.2019 10:08

Bursa’da beşik kertmesi gençler evlenmek istemeyince aileler birbirine girdi. Her iki tarafın taş ve sopalarla birbirine girdiği sokak kavgası meydan muharebelerini aratmadı. Kameraya yansıyan sokak kavgasında 9 kişi yaralanırken, polis olaya karışan 18 kişiyi gözaltına aldı.