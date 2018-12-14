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Tarkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli video!

14 Aralık 2018, Cuma

Şahan Gökbakar, Tarkan'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli videoyu taklit etti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın banyoda çektiği Tarkan videosu sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Şahan Gökbakar'ın komik video çekmesini sağlayan Tarkan videosu...


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