Şahan Gökbakar, Tarkan'ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli videoyu taklit etti. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın banyoda çektiği Tarkan videosu sosyal medyada binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte Şahan Gökbakar'ın komik video çekmesini sağlayan Tarkan videosu...
Tarkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli video!14 Aralık 2018, Cuma
- Tarkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli video!
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tren kazasıyla ilgili önemli açıklama
- Şahan Gökbakar Tarkan'ın videosunu taklit etti! Sosyal medya yıkıldı!
- Terör örgütü YPG Kamışlı’da hendek kazıyor
- Kanlıca'da otomobil denize uçtu
- Müge Anlı canlı yayınında Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi! 14 Aralık
- Bakan Albayrak'tan bir müjde daha!
- Ali Koç: Ersun Yanal planlarımızda yok (10 Ekim 2018)
- Başkan Erdoğan: "Dün vurduk, bunun gerisi gelecek"
- Başkan Erdoğan: "Kenara atılacak bir konu değil"
- Bakan Berat Albayrak müjdeledi! Pazartesiden itibaren...
- Müge Anlı'da yanmış kadın cesedinin kime ait olduğu ortaya çıktı mı? Müge Anlı canlı yayında neden sinirlendi? 14 Aralık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.