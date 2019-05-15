Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na geminin sahibinin ödeyeceği para belli oldu 15.05.2019 17:05

İstanbul Beykoz'daki tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Vitaspirit isimli geminin sahiplerinin ödeyeceği ceza belli oldu. Davanın kabulüne karar veren mahkeme, gemi sahibinin en yüksek sorumluluk sınırının işleyen faizi ile birlikte 206 milyon 103 bin 865 TL olduğuna karar verdi.