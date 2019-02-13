Tanzim satışlardan rahatsız olanlara ağır gönderme: Sizin derdiniz kuyruk değil kuyruk acısı 13.02.2019 11:49

15 Temmuz gecesi demokrasiye sahip çıkmak yerine ATM ve marketlerde kuyruklar oluşturanlar, tanzim satış kuyruğundan rahatsız oldu. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, halkın ucuz alışveriş yapmasını sağlayan tanzim noktalarına tepki gösterenlere, "Kuyruk kıyameti koparanları tanıyoruz. Onların derdi kuyruk filan değil, kuyruk acısı" diyerek tepki gösterdi.