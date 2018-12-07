Talip Bey: ''Eşim Fatma, Ağabeyim Mustafa Çakır ile kaçtı''07 Aralık 2018, Cuma
'OĞLUNUN' BABASI MI, AMCASI MI?
ATV'deki Esra Erol'da programında eşi ağabeyi ile kaçan Talip Çakır'ın hikayesi ağızları açık bıraktı. Nüfusunda biri kendisinin diğeri ağabeyinin olan 2 çocuk bulunan Talip Çakır, 7 yaşındaki oğluna DNA testi yapılmasını istedi. Talip, 'Oğlumun babası mıyım, amcası mıyım?' bilmek istiyorum dedi. Canlı yayına Talip Çakır'ın abisi ile kaçan eski eşi bağlanıp 'arsızca' konuşunca herkesi şoke etti. İşte detaylar...
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