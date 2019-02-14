Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş, İdris Naim Şahin'in İyi Parti'den aday olmasını yorumladı 14.02.2019 12:50

Takvim yazarı Ekrem Kızıltaş, "İdris Naim Şahin'in İyi Parti'den Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olması oldukça garip bir durum. Çünkü Ordu'dan CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı olmak için epey gayret etti fakat AK Parti karşısında şansı olmadığı için CHP buna ciddi bir şekilde karşı çıktı. CHP kendi adayını gösterdi.AK Parti'ye zarar vermeyi düşünürek aday olmuş olabilir, başka türlü izahı yok." dedi.