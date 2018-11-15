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Taksiciden turiste taksimetre dayağı iddiası!

15 Kasım 2018, Perşembe

Fatih'e taksi sürücüsünün ücret konusunda tartışma yaşadığı Iraklı Mohammed Dawood'u darp ettiği öne sürüldü.


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