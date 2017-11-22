Yol Durumu

Sürüklenen Rus gemisindeki mürettebat böyle kurtarıldı

21 Kasım 2017, Salı

Rusya'nın Rostov Limanı'ndan hareket eden ve Bartın Limanı açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenen demir yüklü gemideki 6 mürettebatın helikopterle kurtarıldığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Rostov limanından hareket eden demir yüklü Rus bayraklı "Nefterodoz 29" gemisi, Bartın'ın yaklaşık bir mil açıklarında fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Gemidekilerin yardım çağrısında bulunmasının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter, gemide bulunan 6 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlattı. Helikopterle kurtarılan 6 kişi, Bartın Limanı'na getirildi.

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