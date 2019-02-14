2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. Bu kapsamda yaya geçitlerinin olduğu bölgelerde sürücülerin yayalara geçiş üstünlüğü sağlaması zorunlu hale geldi. Yayalara geçiş üstünlüğü sağlamayan sürücülere ise 488 TL para cezası uygulandı. Polis ekipleri mobil EDS ile yaya geçiş üstünlüğünü ihlal eden sürücülere ise ceza yağdı...
Sürücüler dikkat... Yayalara geçiş üstünlüğü sağlaması zorunlu hale geldi! Mobil EDS ile tespit ediliyor14.02.2019 19:40
- Sürücüler dikkat... Yayalara geçiş üstünlüğü sağlaması zorunlu hale geldi! Mobil EDS ile tespit ediliyor
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